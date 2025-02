Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Gubbio, stasera c’è il Pineto al ’Barbetti’: "Dopo tre pareggi è ora di tornare al successo»

È già tempo diin campo: il, che ospita oggi al "Barbetti" ilnella sfida delle 20:30, cerca il quinto risultato utile consecutivo ma vuole anchealla vittoriatreconsecutivi. Quella odierna, però, sarà una gara molto difficile contro un avversario che sta dimostrando di valere l’ottavo posto che occupa al momento e che può disporre di qualità, grinta e dell’organizzazione fornita dal lavoro di mister Tisci. Mister Fontana (foto in alto) non ha parlato nella conferenza pre partita a causa di un lutto in famiglia intorno al quale si è stretta la società e l’ambiente rossoblù, ma ieri ha diretto la rifinitura pre gara e sarà regolarmente in panchina oggi. Ilha sempre l’obiettivo di continuare a giocare come si è visto nelle ultime uscite, ma anche quello di fare punti.