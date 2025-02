.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri della 16^ giornata del girone D

Impegni casalinghi per Jesi e Corinaldo contro Real Dem e Cus Macerata. Il Cus Ancona sfida in trasferta il RecanatiVALLESINA, 14 febbraio– Siamo alla vigilia di un’altra emozionantedi campionato nelD diB dia 5. Domani, sabato 15 febbraio, si giocano le gare16^.Nello specifico, il Corinaldo affronta in casa il Cus Macerata sognando il sorpasso in vetta sulla Mernap Faenza, impegnata in casa contro la Nuova Juventina. Anche lo Jesi gioca tra le mura amiche del PalaTriccoli contro il fanalino di coda Real Dem. Il Cus Ancona, infine, sarà impegnato in trasferta contro il Recanati con il quale condivide la terzultima posizione. L’ultima gara indomani è Lisciani Teramo-Eta Beta Fano. Di seguito, le designazioni arbitrali e la classifica alla vigilia16^delD diB.