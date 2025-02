.com - Calcio a 5 Serie A2 / Audax 1970, match delicato col Grifoni

Senigalliesi di nuovo ultimi: sabato 15 fabbraio in casa servono puntiSENIGALLIA – 14 Febbraio 2025 – Sedicesima giornata inA2 con l’che torna al PalaPanzini ed è chiamata a fare punti per centrare la salvezza.Sabato 15 febbraio alle ore 15 i giallorossi, reduci dal turno di riposo, affrontano il.Ingresso a offerta.moltoperché durante il turno di riposo della squadra di mister Martin, subentrato in stagione a Petrolati, il Pontedera, prima rivale per evitare l’ultimo posto e la retrocessione diretta, ha vinto.Dunque ora la classifica in fondo recita: Pontedera e Potenza Picena 10,7.L’però rispetto alle altre due dirette concorrenti ha giocato una partita in meno: ci si può e ci si deve ancora credere, ma colservono punti.