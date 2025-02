Biccy.it - Calciatore segretamente gay: “Vuole una serata con 22 uomini”

L’omosessualità nel mondo del calcio è ancora un tabù, basta vedere che in Serie A soltanto unha fatto coming out pubblicamente e di questo tema ha parlato anche Fabrizio Corona, che nei mesi scorsi ha fatto riferimento a decine di sportivigay, facendo anche alcuni outing.Se Corona ha fatto nomi e cognomi di alcuni ragazzi, una nota attrice di video per adulti si è limitata a raccontare di messaggi scambiati con uno di questi sportivi. Bonnie Blue ha sganciato una bomba e in un podcast ha rivelato che un notodel Liverpool le avrebbe chiesto di organizzargli una nottata con ben 22 ragazzi.La strana richiesta deldel Liverpool.“Uno sportivo famoso mi ha contattata per una richiesta molto particolare. Di quale sport? Si tratta del calcio. In che squadra gioca? Una molto famosa, il Liverpool.