Puntomagazine.it - Caivano: Parco Verde, il fiuto di Axel e la prontezza dei Carabinieri svelano piazza di spaccio. 32enne in manette

Arrestato: trovato in possesso di cocaina, crack e denaro illecito durante un controllo dei.L’arresto di A. E. è frutto di un servizio straordinario di controllo del territorio.Nella serata di ieri i lampeggianti deidihanno illuminato a giorno il.A. E.,, era in strada poco distante dall’ingresso della palazzina in cui vive.Non ha aspettato che i militari uscissero dalle gazzelle, è fuggito prima. Il suo movimento non è sfuggito aiche l’hanno inseguito e bloccato lungo la rampa di scale condominiali.In tasca una chiave e addosso uno strano odore che non è sfuggito aldi, cane del nucleo cinofili di Sarno. Seguendo il suo olfatto, i militari si sono ritrovati difronte ad una porta blindata.