Cade dal capannone. Grave un ingegnere

mentre sta facendo un sopralluogo sopra al tetto deldi una azienda, a Trodica di Morrovalle: trasportato a Torrette un, ricoverato in gravi condizioni. L’uomo, 41 anni, è stato accompagnato con l’ambulanza all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di ieri in una azienda che si trova in via Laurana, a Morrovalle. L’allarme è scattato poco dopo le 8. L’, per conto di una ditta esterna, stava facendo un sopralluogo quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto da un lucernario, finendo sopra a un macchinario, dopo un volo di circa quattro-cinque metri. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde di Montecosaro e Morrovalle e i vigili del fuoco. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito serie, tanto che è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza per il ricovero urgente ad Ancona, ma l’elicottero non è potuto decollare.