Cadavere di un uomo vicino a un fiume, si indaga sulle cause della morte

Massa, 14 febbraio 2025 – Ildi una persona è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, a Massa, nella zona di Castagnola. Il ritrovamento è avvenutoa un corso d'acqua. Le autorità non hanno ancora identificato la persona, ma sembra trattarsi di un. Rimane da chiarire se il decesso sia avvenuto a causa di traumi o per un evento naturale, come un malore improvviso. Sul luogo dell'incidente sono giunti un'automedica di Massa, i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di recupero del corpo e le forze dell'ordine.