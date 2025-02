Cacao Ft | scorte ai minimi storici con accaparramenti San Valentino

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 feb. (askanews) – Ledisono scese aisui maggiori mercati globali, New York e Londra. Lo riporta il Finance Times, citando i dati dell’Intercontinental Exchange e rilevando che nelle ultime settimane i produttori di cioccolato si sono lanciati in una corsa agliesacerbata dall’avvicinarsi di San, a caccia di forniture alternative. E così trader e produttori di cioccolata hanno prosciugato ledidi qualità meno pregiata che restavano disponibili nei maggiori mercati del mondo, mentre i fornitori non riescono a tenere il passo della domanda dopo anni di raccolti scarsi. Intanto i prezzi tornano a lievitare. Secondo il Ft in vista di SanWells Fargo, la multinazionale di servizi finanziari, riporta aumenti di quasi un 20% sui cioccolatini negli Usa.