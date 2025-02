Ilgiorno.it - Burocrazia, stipendi bassi, classi pollaio: e l’insegnante è a rischio burnout

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 14 febbraio 2025 – Sei insegnanti su dieci sono stressati, se non sempre, spesso. Pesa il carico di lavoro (nel 57,6% dei casi), si sentono poco supportati da dirigenti e superiori (36,3%) e le ““ non aiutano (indicate dal 30,2% degli intervistati). Uno su quattro indica relazioni difficili non tanto con gli studenti (anche se gli alunni delle medie sembrerebbero i più complicati da gestire, seguiti da quelli delle superiori), ma con i genitori. L’inchiesta A mettere sotto la lente il benessere (e il malessere) tra i banchi di scuola, è un’indagine presentata nel campus di Cremona dell’università Cattolica, da Cisl Scuola Lombardia. Con il suo centro studi BiblioLavoro ha intervistato 2.029 iscritti al sindacato tra docenti (l’85% del campione), personale tecnico e amministrativo (14,1%) e dirigenti scolastici (1%).