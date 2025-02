Quifinanza.it - Btp Più di febbraio 2025, a chi conviene il titolo di Stato con questo rendimento

L’attesa per il Btp Più sta per finire: il nuovodi, pensato per i piccoli risparmiatori italiani, verrà collocato sul mercato dal 17 al 21.L’emissione si inserisce nella famiglia dei Btp Valore, ma introduce una caratteristica inedita, ovvero la possibilità di rimborso anticipato alla pari dopo quattro anni, un meccanismo pensato per offrire maggiore flessibilità agli investitori.Come funziona Btp PiùIl Btp Più si presenta con una durata di otto anni e con una struttura di cedole trimestrali a tassi crescenti nel tempo, secondo un meccanismo step-up. La sottoscrizione minima è di 1.000 euro e non sono previste commissioni in fase di acquisto.Ciò significa che ilaumenterà nei secondi quattro anni di vita del, favorendo gli investitori che manterranno il bond fino alla scadenza.