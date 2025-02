Modenatoday.it - Brucia il rosso e fugge su uno scooter rubato, era ricercato per rapina

La scorsa notte si sono vissuti brevi momenti di paura in via Menotti, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena che stavano effettuando un posto di controllo lungo la via cittadina si sono imbattuti in un comportamento spericolato. I militari hanno infatti.