Sololaroma.it - Brighton-Chelsea, il pronostico: stuzzica il risultato esatto

Dopo a bere dato ampio spazio alle partite europee é tempo di ritornare a concentrarsi sui confini nazionali. La Premier League torna sul campo con la 25ª giornata che avrà inizio con la sfida tra. Il match inizierà alle ore 21:00 del 14 febbraio. Le due si trovano in un periodo piuttosto diverso, ma la recente sfida tra le formazioni per il quarto turno di FA Cup ha portato ad uninaspettato, con gli uomini di Hurzler che son riusciti a ribaltare ogni, come arrivano le due squadre al matchIlarriva da un periodo piuttosto complicato, almeno in Premier League, con due sfide perse e la terribile sconfitta contro il Nottingham Forest per 7-0. Con la vittoria contro ilin FA Cup, i Seagulls sono riusciti a tornare alla vittoria, conquistando il turno successivo e eliminando i Blues dalla competizione.