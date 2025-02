Movieplayer.it - Bridget Jones - Un amore di ragazzo, intervista a Renée Zellweger: "Mi sono ispirata a Harry Styles!"

Leggi su Movieplayer.it

Superare il dolore, la piaga del ghosting e sopratutto i passi di danza di: l'attrice ci racconta tutti i segreti di questo quarto capitolo. In sala dal 27 febbraio. Guardando il trailer di- Undisi potrebbe pensare a un capitolo eccessivamente superficiale delle avventure del personaggio creato da Helen Fielding, con la protagonista che, costretta ad affrontare la sua nuova vita senza Mr. Darcy (Colin Firth), si butta nelle app di incontri e perde la testa per unmolto più giovane. Invece il film, che vede la due volte premio Oscarriprendere questo ruolo iconico, è molto più interessante e stratificato di come appaia. È vero, Mr. Darcy è morto (lo shock è grande, ce ne rendiamo conto), e sì, .