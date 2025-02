Ilfogliettone.it - Bridget Jones torna al cinema: una nuova avventura tra amore, caos e rinascita

Dopo un’anteprima speciale in alcune sale il giorno di San Valentino, il tanto atteso film– Undi ragazzo arriverà in tutti iitaliani il 27 febbraio. Questo nuovo capitolo della saga romantica, interpretata dalla straordinaria Renée Zellweger e diretto da Michael Morris, promette di regalare al pubblico una storia ricca di emozioni, risate e momenti di riflessione.Lache ritroviamo in questo film è una donna cambiata, ma sempre autentica e irresistibilmente pasticciona. Ora madre single, deve affrontare una vita complicata dopo la tragica scomparsa di Mark Darcy (Colin Firth), ucciso durante una missione umanitaria in Sudan. Tra il crescere due figli, elaborare il lutto e gestire ilquotidiano,non ha più tempo per pensare all’. Ma, come sempre, la vita ha in serbo per lei sorprese inaspettate.