Nerdpool.it - Bridgerton 4, un anteprima della quarta stagione!

Per festeggiare ladell’amore, Netflix ti porta dietro le quinte durante le ripresedicon Luke Thompson (Benedict) e Yerin Ha (Sophie Baek).Ecco il video:La sinossi ufficiale di4Ladisi concentra sul secondogenito bohémien Benedict (Luke Thompson). Nonostante il fratello minore e quello maggiore siano entrambi felicemente sposati, Benedict non ha nessuna intenzione di sistemarsi, finché non incontra un’affascinante invitata vestita d’argento al ballo in maschera di sua madre.