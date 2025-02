Sport.quotidiano.net - Boxe: al palasport l’11 aprile per il titolo italiano. Cresce l’attesa per Licata-De Filippo. Via alla prevendita

La lunga marcia verso ildei pesi welter è iniziata, sia per Antonioche per gli organizzatori. Venerdì 11aldi Ferrara l’atleta di Ferraraincrocerà i guantoni con Michele De, che detiene la cintura tricolore da meno di due mesi. Lo scorso weekend a Brescia il manager Mario Loreni ha radunato tutti gli atleti che saranno protagonisti nelle prossime riunioni in programma in giro per l’Italia. Uno spazio rilevante indubbiamente riveste l’evento fissato nella nostra città, dove oltre a-Deche vale ildei pesi welter, il pubblico avrà la possibilità di assistere all’incontro che metterà in palio la cintura di campionessa europea dei pesi leggeri tra Pamela Noutcho Sawa e Martina Righi. Un derbytra la detentrice e la sfidante destinato a regalare forti emozioni.