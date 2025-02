Universalmovies.it - Box Office USA | Buona l’anteprima di Captain America 4

Il quarto capitolo della sagadal titolo “Brave New World” potrebbe esordire nel BoxUSA con una cifra stimata di 80 milioni.L’attesa è terminata, l’MCU è finalmente tornato nelle sale di tutto il mondo con: Brave New World, il nuovo capitolo del filone narrativo legato al personaggio Marvel Comics, il primo senza lo Steve Rogers di Chris Evans. Il pubblicono come approccerà al nuovo volto (Anthony Mackie) di Cap?Secondo i primi dati di incasso riportati da SuperHeroHype pare che le anteprime del giovedì di4 siano valse una cifra stimata di 12 milioni di dollari, sopra i 10,2 milioni di The Winter Soldier, ma sotto i 17,5 milioni di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Stime alla mano, il primo film con protagonista l’eroe senza poteri Sam Wilson potrebbe intascare nel weekend 80 milioni di dollari, e 95 milioni in quattro giorni.