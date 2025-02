Rompipallone.it - Bove potrebbe tornare a giocare in Serie A: arriva la conferma

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 14 Febbraio 2025 21:36 di redazioneLe ultime parole sul discorsosembrano poter aprire uno spiraglio sul clamoroso ritorno inA del calciatoreQuello che successo ad Edoardoha lasciato tutti col fiato sospeso. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi, Edoardo è tornato a vivere la sua vita e non ha avuto più complicazioni, ma naturalmente per via del regolamento che vige nel nostro Paese non può.L’ex Roma resta comunque sempre presente alle partite della Fiorentina seppur in panchina e naturalmente non eleggibile per entrare in campo e prendere parte alla panchina. Una presenza che però fa gruppo, morale e spogliatoio, che Palladino ha fortemente voluto con sé.di nuovo inA? Dichiarazioni importantissimeMa la domanda che attanaglia tutti riguarda naturalmente se mai potràin Italia, visto che ad oggi in Inghilterratranquillamentementre in Italia c’è il divieto, una situazione molto simile a quella che riguardava Eriksen che inA non poteva, ma in realtà ha continuato a farlo al Manchester United.