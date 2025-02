Serieanews.com - Bove, che bel gesto! E ora può tornare a giocare in Serie A

Edoardoospite a Sanremo per raccontare il suo dramma, che però potrebbe avere un lieto fine meraviglioso: ecco cosa potrebbe succedere, che bel! E ora puòinA (Foto: Ansa) –anews.comImmagina di essere un giovane calciatore con la carriera che sembra finalmente prendere il volo. Hai lottato, hai sudato, e finalmente stai vivendo il sogno dinei palcoscenici più importanti. Poi, all’improvviso, un malore ti cambia tutto.È proprio questa la storia di Edoardo, il giovane centrocampista della Fiorentina che ha visto la sua carriera messa a rischio da un episodio che, per un attimo, ha fatto tremare tutti. Ma ora, a sorpresa, arriva una notizia che potrebbe stravolgere la sua vita e la sua carriera: un possibile ritorno in campo, addirittura inA.