Juventusnews24.com - Borsa Juve e token in aumento: cosa succede dopo l’annuncio di Tether. I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in: chestandodi. Tutti ididell’acquisto di una quota di minoranza dellantus ha dato una scossa significativa anche ai mercati finanziari. Come riferito da Calcio e Finanza, infatti, a seguito di questa operazione il titolo dellaha chiuso la giornata in rialzo dell’1,5% in, a quota 2,5310 euro per azione e con una capitalizzazione di mercato pari a oltre 960 milioni di euro. Durante la giornata, il titolo ha toccato un massimo del +4,7%. Ilntus sul mercato delle cryptovalute, inoltre, sta guadagnando circa il 120% rispetto alla giornata di ieri.Leggi suntusnews24.com