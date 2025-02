Borsa di Milano chiude in lieve rialzo | Ftse a +018% Tim crolla del 759%

Quotidiano.net - Borsa di Milano chiude in lieve rialzo: Ftse a +0,18%, Tim crolla del 7,59%

Ladiarchivia l'ultima seduta della settimana poco sotto i 38mila punti con ilche sale dello 0,18 per cento. Sotto la lente Tim che lascia sul terreno il 7,59% con le ipotesi sul risiko delle tlc. I cda di Poste e Cdp, secondo indiscrezioni, potrebbero decidere uno scambio. Poste darebbe a Cdp la sua quota in Nexi (+0,55%) in cambio della partecipazione della Cassa in Tim. La maglia nera è Interpump (-16,3%) che affonda dopo i conti del 2024 che è stato definito l'anno peggiore dal 2009. Giù poi Recordati (-2,2%), Italgas (-1,66%) e Moncler (-1,2%). Sul versante opposto Leonardo che sale del 3,6% con il buy di Equita che in un report sul settore della difesa rileva che la spesa militare Nato è destinata a crescere anche in caso di cessate il fuoco diffuso. A seguire Iveco (+2,8%) il cui spin-off della divisione difesa sanche nuovi scenari speculativi, secondo una recente analisi.