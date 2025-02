.com - Boom di infezioni sessualmente trasmesse ma in Italia è un tabù. “Preservativi gratuiti per gli under 20”

Inaumentano del 50% i casi di gonorrea, del 25% quelli di clamidia, del 20% quelli di sifilide, soprattutto tra i giovanissimi. L’infettivologo Matteo Bassetti, direttore scientifico della Fondazione FILMI, pone l’accento su un problema sottovalutato: “Si usa sempre meno il preservativo, solo nel 69% dei casi. Nel panorama Europeo l’si posiziona molto male in merito all’educazione giovanile sulle malattietrasmissibili. Abbiamo smesso di parlare ai giovani, abbiamo appaltato le informazioni su sessualità, socialità, rapporto con l’altro sesso ai social”. La neonata Fondazionena per lo studio e la Lotta alle Malattie Infettive Ets (FILMI) sta lavorando affinchè ivengano messi a disposizione gratuitamente nelle farmacie per gli20; FILMI è in prima linea per sensibilizzare su questioni urgenti come la prevenzione delle malattietrasmissibili: spesso i giovani non sanno dove reperire informazioni accurate né dove eseguire i controlli necessariSono molti i rischi infettivi che si corrono attraverso rapporti sessuali non protetti, ed ètra i giovani di malattiein questo modo.