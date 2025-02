Quotidiano.net - Bonus infissi e serramenti anche nel 2025

Roma, 14 febbraio– E’ da sempre fra le agevolazioni fiscali più richieste e più apprezzate dagli italiani, sia perché permette di migliorare l’efficienza energetica degli appartamenti, sia perché ne rende più apprezzabile l’estetica. Stiamo parlando del, chenelaiuterà nell’affrontare la spesa di sostituire quelli vecchi e malmessi. Riguarda quindi non solo le finestre male porte, i cosiddettiinterni. Ovviamente sono previsti dei limiti di spesa, ma costituiscono comunque un ottimo modo per abbattere i costi, nel tempo, relativi al consumo energetico, e per migliorare l’isolamento acustico del proprio appartamento. A chi è rivolta l’agevolazione Ilè a disposizione di proprietari di abitazioni, di inquilini e locatari quando vi è il consenso del proprietario, nonché dei titolari di diritti reali sull’immobile, vale a dire coloro i quali ne hanno la nuda proprietà o l’usufrutto.