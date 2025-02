Leggioggi.it - Bonus bollette Luce e Gas: requisiti ISEE e importi 2025 diversificati

I nuclei familiari in situazioni di disagio economico possono accedere ad uno sconto automatico sulle utenze domestiche per un periodo di 12 mesi con riguardo ad una sola fornitura per tipo di servizio (elettrico, gas e idrico): si tratta dele Gas.L’accesso alè subordinato alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), da cui risulta unal di sotto delle soglie previste dalla normativa.Se il valore dell’è tale da consentire la fruizione dele le forniture del nucleo familiare hanno iammissibilità verificati dal SII (Sistema Informativo Integrato, contenente le informazioni relative alle forniture elettriche e gas, oltre ai dati dei clienti cui è intestato il contratto, come il codice fiscale) o dal gestore idrico, l’agevolazione è applicata per dodici mesi.