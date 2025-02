Sport.quotidiano.net - Bologna-Torino oggi, le probabili formazioni e dove vederla in tv

, 14 febbraio 2025 – Ha firmato il colpaccio di Bergamo e il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, ma in campionato è a secco da tre giornate: a Santiago Castro ilchiede di ritrovare la via del gol anche in serie A. Sartori firma: con ilfino al 2027 La Coppa può essere strada per l’Europa, ma ancora non ci sono certezze: ergo, serve anche la rimonta in campionato. A Lecce, complice un gol annullato per millimetri a Dallinga, il problema del gol è tornato a farsi sentire e la classifica cannonieri racconta come tutte le squadre che precedono o inseguono ilhanno un bomber, se non due: Retegui (Atalanta) è quota 20, Kean (Fiorentina) a 15, Thuram (Inter) a 13, Lookman a 10 (Atalanta), Lautaro (Inter), Castellanos (Lazio) e Lukaku (Napoli) a 9 con Lucca, Dovbyk (Roma) e Vlahovic (Juventus) a 8.