Bologna-Torino 3-2 i rossoblù la vincono nel finale con un autogol

, 14 febbraio 2025 – Partita pazza al Dall’Ara, alla fine la vince il3-2.avanti con Ndoye, illa ribalta con Vlasic ed Elmas prima di essere ripreso dal rigore ancora di Ndoye. Ma nelaccade l’incredibile: tiro innocuo di Castro, Biraghi sbaglia porta e regala la vittoria alla squadra di Italiano. Vlasic risponde a Ndoye Italiano sceglie Castro al centro dell’attacco, a supporto c’è Moro e non Fabbian, parte dalla panchina il recuperato Orsolini. Vanoli deve fare a meno di Ricci in mediana: esordio dal 1’ di Casadei al fianco di Linetty, parte fuori Elmas. Il primo tiro in porta è del: cross di Miranda allontanato, Pobega si aggiusta la palla e lascia scoccare un mancino insidioso che Milinkovic-Savic respinge con i pugni. Al 20’ la sblocca il: Pobega recupera palla in mediana e imbuca immediatamente per Ndoye che brucia Coco in velocità e da posizione defilata beffa Milinkovic-Savic.