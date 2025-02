Lettera43.it - Blue Origin di Jeff Bezos licenzia il 10 per cento del personale

, l’azienda die principale concorrente nei voli spaziali di SpaceX di Elon Musk, è pronta are il 10 perdel. Lo ha annunciato il Ceo Dave Limp in una mail ai dipendenti in cui ha motivato la decisione con la volontà di aumentare la produzione e la cadenza dei lanci dei razzi New Glenn e New Shepard. Coinvolti circa 1400 impiegati in tre settori: ricerca e sviluppo, gestione dei progetti e ingegneria. «Abbiamo preso la dura decisione di ridurre la nostra forza lavoro», ha precisato l’amministratore delegato in una nota. «Stiamo dicendo addio ad amici e colleghi che ci hanno aiutato a rendereciò che è oggi. A tutti voi, un grande grazie per il vostro duro lavoro e la passione che avete messo ogni giorno. Spero che potremo sostenerci tutti a vicenda con empatia, mantenendo i principi di leadership».