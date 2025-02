Ilgiorno.it - Bloccato, picchia i militari. Folle fuga dai domiciliari

VOGHERA (Pavia) È stato intercettato al volante di un’Alfa Romeo, mentre doveva essere a casa agli arresti. Ha provato a scappare, prima in auto e poi a piedi, ma è stato. Non si è però arreso subito, prendendo a pugni i carabinieri. Così, oltre all’accusa per l’evasione dai, ha rimediato pure quella per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il protagonista della movimentata vicenda è un 32enne di nazionalità marocchina, con alle spalle una precedente accusa per droga, per la quale era stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale. Era infatti autorizzato ad allontanarsi dal domicilio solo in una fascia oraria mattutina, tra le 9 e le 12, mentre è stato intercettato sull’auto nel pomeriggio di mercoledì. Di professione muratore, aveva anche ottenuto una deroga alla sua permanenza al domicilio per motivi di lavoro, ma solo facendone richiesta preventiva, ogni volta che avrebbe dovuto spostarsi per andare a lavorare, con autorizzazione legata a un percorso prestabilito.