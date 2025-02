Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei ladri in villetta. Tagliano le inferriate e lasciano i proprietari chiusi fuori casa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Zolino il ladro passa sempre alla stessa ora. "Da qualche anno a questa parte non teniamo più nulla di valore in, ci hanno già fatto visita quattro volte". Suonano quasi rassegnate le parole della donna che un paio di sere fa si è trovata con letagliate di netto e l’ennesima visita da parte dei topi d’appartamento. "Era già buio, ma non erano nemmeno le otto di sera – racconta –, come altre volte, ero andata in garage per stendere i panni, quando abbiamo sentito uno strano rumore". Il racconto arriva da una. La signora è sola, e scende nel garage per stendere i vestiti appena usciti dalla lavatrice. "E’ unabifamiliare, abbiamo un portone principale e la porta blindata degli appartamenti, che talvolta, per scendere in cantina, lasciamo aperta". Mentre si trova al piano inferiore, torna anche la figlia dal lavoro, le due si salutano e poi la ragazza sente un rumore sospetto.