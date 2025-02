Monzatoday.it - Blatte in un locale etnico a Monza (cucina-dormitorio e droga in un bagno): scatta la chiusura

Leggi su Monzatoday.it

, un sottoscala senza riscaldamento e senza finestre utilizzato comee anche come. E poi lain un. E altra sostanza stupefacente trovata in strada, nascosta dentro un panino buttato in un cestino.La poliziadiha effettuato alcuni controlli.