Zonawrestling.net - Bishop Dyer (Baron Corbin): “Dimostrerò alla WWE che ha sbagliato a lasciarmi andare”

Leggi su Zonawrestling.net

, che adesso ha adottato il ring name di, è stato licenziato dWWE sul finire del 2024 senza troppi complimenti. Il wrestler, che negli anni passati aveva ricoperto un ruolo di spicco nel roster della compagnia di Stamford, aveva rigenerato la sua carriera tornando a NXT e formando un tag team di successo con Bron Breakker , guadagnando anche un certo livello di libertà creativa:aveva deciso di accettare una riduzione di stipendio pur di provare a rilanciarsi.Nel corso di Busted Open Radio, il fuha rivelato diverse cose interessanti. Il wrestler è convinto che ci sia una persona in particolare (anche se non l’ha nominata) ad aver spinto al suo licenziamento e pur non avendo risentimento verso la WWE, vuole dimostrare che la compagnia haa lasciarlo:“Credo ci sia una sola persona che ha preso la decisione di licenziarmi o quantomeno ha spinto affinché accadesse e credo che adesso mi trovo qui per merito suo.