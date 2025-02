Biathlon Mondiali Lenzerheide | Braisaz-Bouchet oro nella sprint Carrara 5ª Le pagelle

Leggi su Sportface.it

Justineè medaglia d’orodi, valida per idi2025. Prova monstre della francese che, nonostante un errore a terra, si posiziona sul gradino più alto del podio in 22’08?7. Franziska Preuss cala alla distanza dopo un primo giro perfetto ed è argento a 9?8 secondi con un errore in piedi. La medaglia di bronzo va a Suvi Minkkinen. La finlandese (+10?0) compensa la differenza sugli sci con le prime trovando il doppio zero, nonostante le condizioni di vento e neve piuttosto proibitive. Beffa per la svizzera Lena Haecki-Gross. Anche l’elvetica chiude con il doppio zero, ma manca il podio per meno di due secondi (11?4 il ritardo dalla vetta e 1?4 dal bronzo). In quinta posizione c’è Martina. L’azzurra, miglior risultato in carriera in una(prima volta nelle prime dieci) va forte sugli sci e tiene il passo delle top per tutta la gara.