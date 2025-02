Oasport.it - Biathlon, Justine Braisaz-Bouchet oro mondiale nella Sprint femminile. Grande Carrara in top-5, indietro Wierer

Leggi su Oasport.it

Finita nell’album dei ricordi la 7,5 kmdei Mondiali 2025 di. A Lenzerheide (Svizzera) è stato assegnato il primo titolo individuale della rassegna iridata, dopo l’antipasto della staffetta mista. Una gara a squadre in cui la Francia ha fatto la voce grossa e le aspettative erano le medesime alla vigilia della prova dei due poligoni.Neve e vento sulla località elvetica e quindi complicato interpretare il contesto sia nelle sessioni di tiro che nelle frazioni di fondo. A trionfare è stata la transalpina, argento in questo format nel 2024 e nel giardino di casa quando si parla della citata Lenzerheide, ricordando i tre successi in fila in Coppa del Mondo nel 2023 (, inseguimento e Mass Start).Non era la principale carta della formazione francese, ma alla fine vittoria diqualità, potendosi permettere un erroreserie a terra vista la differenza sugli sci stretti (miglior tempo).