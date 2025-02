Quotidiano.net - Bianca Censori e Kanye West: divorzio da 5 milioni di dollari. Voci di rottura dopo il nudo ai Grammy

E’ davvero finita tra? Secondovicine alla coppia sì. La relazione tra il rapper 47enne e la modella classe 1985 potrebbe essere realmente giunta al capolinea, complici gli eventi delle ultime due settimane. Parliamo dei2025, quandoha dato scandalo in abito trasparente (o meglio, inesistente) e fiumi di inchiostro digitale sono stati versati sulla sua espressione ‘assente’, tanto che qualcuno ha ipotizzato sintomi di “dissociazione psichica”. Stando alle indiscrezioni, i due sarebbero già separati e nei prossimi giorni gli avvocati ufficializzeranno le rispettive richieste. Per il momento, non sono state rese note le cause della presunta. Ecco che cosa sappiamo. Il matrimonio fra, nata il 5 gennaio 1995 a Melbourne, Australia, ha conseguito una laurea e un master in architettura presso l'Università di Melbourne.