Ilgiornaleditalia.it - Bianca Balti porta il suo male all'Ariston, ma a cosa serve? A fraintendere, a distorcere il senso di un orrore. E i malati me lo dicono

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

A Sanremo va in scena la normalizzazione del cancro e quando unaè normalizzata non fa più paura e non ce ne si chiedono le cause, non si discute ma si esalta: come un anno fa con Allevi, missione compiuta. La modella, da Lodi, che esibisce a Sanremo il suo corpo martoriato