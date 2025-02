Bianca Balti e la malattia | una luce di speranza e resilienza

Leggi su .com

Life&People.it La bellezza diva oltre l’apparenza: irradia unainteriore che risplende con forza, soprattutto in un momento così difficile della sua vita. La top model italiana, che ha calcato le passerelle più prestigiose e ha rappresentato marchi iconici come Dolce & Gabbana e Victoria’s Secret, si trova ora ad affrontare una battaglia contro un cancro ovarico in fase avanzata. Una storia che è testimonianza die autenticità; la sua partecipazione al Festival di Sanremo non è stato solo un momento di visibilità, ma un vero e proprio inno e celebrazione alla vita e alla dignità femminile.Ladi: una sfida dietro l’altraLa sua odissea inizia nel 2022, quando compie un importante passo preventivo: si sottopone a una doppia mastectomia per ridurre il rischio di sviluppare un tumore al seno, essendo portatrice della mutazione genetica BRCA.