Ilveggente.it - Berrettini, basta così: scatta l’allerta social

Leggi su Ilveggente.it

Matteoufficialmente l’allarme suinetwork: ne sono successe di tutti i colori, è il momento di dire. Di lui se ne sono dette e scritte di tutti i colori, negli ultimi tre anni. Il fatto che abbia trascorso più tempo ai margini, che non in campo, non è stato certamente d’aiuto.(AnsaFoto) – Ilveggente.itE se, fino al 2022, Matteoè stato il trascinatore assoluto del movimento tennistico azzurro, gli infortuni con cui si è visto costretto a fare i conti hanno radicalmente cambiato l’impatto che il finalista di Wimbledon 2021 ha avuto, fino ad un certo punto, sul grande pubblico. Anche alla luce, s’intende, delle sue incursioni negli universi extra-sportivi e delle sue scelte amorose. Troppo e ingiustamente contestate, come senz’altro si ricorderà, ma tant’è: questo accade ai personaggi pubblici.