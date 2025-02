Inter-news.it - Bergomi: «Sento ancora il senso di appartenenza con l’Inter»

Beppeha rilasciato un’ intervista a Inter TV, in collaborazione con Dazn, per il format “Capitani”., detto “Lo Zio”, ha indossato solo una maglia in tutta la sua carriera: quella nerazzurra, dal 1980 al 1999. Cresciuto nel settore giovanile del, è stato capitano della squadra dal 1992 fino al suo ritiro.LA CARRIERA – Beppeha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera con, partendo dal settore giovanile e dal giorno dell’ esordio, arrivando fino allo Scudetto dei Record: «È stata una palestra di vita, sono arrivato che avevo 13 anni e mezzo, il primo giorno mi sono seduto in pullman di fianco a Riccardo Ferri. L’esordio è stato uno dei momenti più belli, l’allenatore era Bersellini. A un certo punto mi dice di scaldarmi, non credevo di entrare perché in totale eravamo tre difensori in panchina, e invece ha scelto me: quello è stato il primo passo.