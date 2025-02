Unlimitednews.it - Benzina e gasolio, gli italiani hanno speso quasi 70 miliardi nel 2024

ROMA (ITALPRESS) – Nelgli69,8per acquistareper auto: un calo diun miliardo rispetto all’anno precedente e ciò a fronte di un incremento complessivo dei consumi del 2,2%, dovuto a una contrazione del prezzo medio ponderato di entrambi i carburanti. E’ quanto emerge dall’analisi della banca dati del Centro Studi Promotor, realizzata su informazioni diffuse dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Della spesa complessiva ben 38,5sono affluiti nelle casse dello Stato per le accise e per l’Iva che si calcola, non solo sulla componente industriale del prezzo ma anche sull’accisa stessa. Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, per lailsi è aperto con un prezzo di 1,77 euro al litro, ha toccato un massimo di 1,92 a metà aprile per chiudere a 1,76 euro.