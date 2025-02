Iltempo.it - Benvenuta piccola Inster

Debutta ufficialmente in Italia, il nuovo city-SUV Hyundai. Ultracompatta, design distintivo e spazi interni ampi e versatili nonostante le dimensioni contenute. Con una lunghezza di 3,83 metri (larga 1,61 e alta 1,61 fino alle barre longitudinali sul tetto), offre un'abitabilità sorprendente per il segmento, oltre a un bagagliaio versatile che la rende perfetta anche per gli spostamenti extraurbani. Il design unisce estetica e funzionalità, le sue forme sono arrotondate mentre le proporzioni esprimono grandi doti urbane e di praticità. La parte anteriore presenta elementi distintivi come gli indicatori di direzione a LED con grafica a pixel (tipica delle Hyundai di categoria superiore, come la gamma Ioniq). Il paraurti inferiore, con piastre protettive a contrasto, esprime agilità e robustezza, strizzando l'occhio al mondo dei SUV, mentre il passo lungo è promessa di grande abitabilità ed accoglienza.