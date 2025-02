Thesocialpost.it - Benji e Fede, dal successo alla rottura: perché si sono separati

Dopo anni di percorsihanno deciso di tornare insieme per regalare ai fan un momento indimenticabile. Il duo, amatissimo dal pubblico giovane, si era sciolto nel 2020, lasciando increduli i fan e alimentando domande sui motivi dietro la separazione. Ora, nel 2024, arriva il tanto atteso colpo di scena: una reunion al Forum di Assago a Milano, segno che il legame tra i due artisti non si è mai spezzato del tutto.La fine del duo: una scelta inevitabilePer molto tempo, entrambi i cantanti hanno evitato di parlare apertamente delle ragioni dietro la, ma recentementerico Rossi ha deciso di fare chiarezza. In un’intervista a Cosmopolitan, ha rivelato che la decisione di interrompere il progetto è stata presa da Benjamin Mascolo:“Un giornoarriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto.