Benigni stasera a Sanremo: ecco tutti i precedenti che fanno ancora discutere

Lo stesso Carlo Conti, durante la conferenza stampa quotidiana, ha annunciato la presenza in apertura di serata del celebre comico e attore toscano Continua a macinare record di ascolti l’edizione numero 75 del Festival di2025 che vede Carlo Conti, a dieci anni di distanza, tornare sul palco del teatro Ariston, come conduttore e direttore artistico della celebre rassegna canora italiana. Anche la terza serata, come le prime due, hanno visto ascolti superiori alle corrispondenti serate dell’edizione dello scorso anno condotte da Amadeus.2025:che– Cityrumors.it – Ansa fotoCarlo Conti ha annunciato, nella consueta conferenza stampa, la presenza di Robertosul palco dell’Ariston. Quindi per la settima volta l’attore e regista premio Oscar sarà protagonista della kermesse canora.