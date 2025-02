Benigni-show a Sanremo | Giorgia e Musk innamorati Saranno su Marte?

Leggi su Ildenaro.it

, 14 feb. (askanews) – Inizia con l’ironia di Roberto(stoccate a Salvini, Meloni e al campo largo di Schlein) la quarta serata del Festival di, dedicata alle cover. “E’ un sogno che si realizza per me”, annuncia Carlo Conti. “Il sogno è tutto mio – risponde-. Credimi perché non perdo una parola di quello che fai. Sono un Carlocontiologo. Complimenti, il Festival è magnifico. Hai fermato l’Italia, l’hai paralizzata, tu dovresti fare il ministro dei Trasporti”, è la stoccata iniziale al governo. L’attore toscano si complimenta con il conduttore e direttore artistico del Festival per aver portato il “campo largo” sull’Ariston. “Hai chiamato tutti: dalla Clerici a Gerry Scotti da Mediaset. Tu sì che hai fatto il campo largo.”, ha ironizzato. Sempre sul filo dell’ironia un gioco sui cantanti.