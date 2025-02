Lettera43.it - Benigni è un vulcano a Sanremo: «Musk ci guarda dal satellite, lui e Giorgia sono innamorati»

Geppy Cucciari in bianco e nero, in versione signorina buonasera, ha aperto la quarta serata del Festival di2025. Brevi battute sul ministero del Made in Italy e sulla presenza di brani stranieri prima della linea all’Ariston, con l’arrivo sul palco di Carlo Conti e Roberto. Il comico toscano è stato la sorpresa della serata cover, annunciata già in conferenza stampa in mattinata dal direttore artistico., tornato aa distanza di cinque anni, ha raccolto l’ovazione dell’Ariston. «Un sogno che si realizza per me», ha urlato Carlo Conti introducendo l’attore e regista. E lui ha risposto: «Il sogno è tutto mio, non perdo una parola di quello che fai. Figurati se mi perdevo il tuo prima Festival da presentatore!». La gag con il conduttore è questa: «Ma no, è il mio quarto».