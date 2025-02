Liberoquotidiano.it - Benigni contro Meloni al Festival. "Penoso e ipocrita", travolto dagli insulti

Uno tsunami. Robertotorna aldi Sanremo, si esibisce per 10 minuti in un tiro al piccione su Giorgia, Matteo Salvini, Elon Musk e Donald Trump, canta la scandalosa (e infatti censurata) L'inno del corpo sciolto, saluta il presidente Mattarella e se ne va. E intanto, su X, è una raffica di commenti. Tra tanti che inneggiano "alla voce della resistenza"il governo di centrodestra (anzi, il "regime"), in tanti contestano il tenore piuttosto basso di, che sempre qua all'Ariston aveva sconvolto tutti con una "lectio" sulla Divina commedia. Altri tempi, altri governi. "è letteralmente il nonno con la demenza che inizia a sparare str***ate a tavola e non si ferma più finché non lo cacci a calci in c***o", scrive un telespettatore poco convinto. "Che triste vederetalmente imborghesito da censurare il suo capolavoro, L'inno del corpo sciolto, in unove canteranno Bella Str***a".