Benigni come Renzi l’appello a Carlo Conti | Dovresti fare il ministro dei Trasporti

Leggi su Open.online

«Complimenti, tutti parlano del festival. Hai bloccato l’Italia.ildei. Losti in maniera straordinaria». Sono le parole di Robertodopo aver aperto la quarta serata di Sanremo. Battuta riferita ai tantissimi scioperi degli ultimi mesi che hanno bloccato l’Italia e che hanno acceso la polemica politica a causa delle numerose precettazioni del vicepremier edei, Matteo Salvini. Battuta che richiama quella lanciata sui social da Matteooggi pomeriggio, 14 febbraio. «In treno.al solito in ritardo. L’unico che rispetta i tempi al secondo in questo Paese ormai è solo. Appena finisce con Sanremo andrebbe messo al posto di Salvini», ha scritto il leader di Italia Viva. «Puntualissimo, nemmeno il festival della canzone svizzera», ha aggiunto