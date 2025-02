Liberoquotidiano.it - Benigni attacca Meloni, ma non tutto va liscio. Il giallo dei 10 minuti in meno e l'urlo della platea

Leggi su Liberoquotidiano.it

come previsto a Sanremo 2025: Robertotorna al Festival per sparare a zero sul centrodestra. Dura 10(in scaletta erano previsti 20.), si regala una versione censurata de L'Inno del corpo sciolto, scandalosa e scurrile in origine, ringrazia Mattarella e se ne va. In mezzo, undallaquando Carlo Conti lo striglia: "Non parliamo più di politica, parliamo di musica". Risate a denti stretti anche quando gioca con i doppi sensi: "Ho promesso, niente politica. Ho incrociato Marcella Bella, ho detto 'Bella ciao!' ed è successo un casino. Per rimediare ho dovuto salutare anche i Neri per caso".rispetta il "suo" copione. Rivolgendosi a Conti, gioca sul nome Giorgia ma più che alla cantante è chiaro che si riferisce alla premier Giorgia. "Siamo in mondovisione, anzi forse di più, siamo in galassia visione: sai chi ci sta guardando in questo momento? Elon Musk.