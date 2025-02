Secoloditalia.it - Benigni a Sanremo per la settima volta, ma senza cachet. L’ospitata è a costo zero per la Rai

Robertotorna per la, praticamente solo con un rimborso spese per il viaggio, come fa sapere il Quotidiano nazionale. Sono lontani i tempi delle vacche grasse e dei contratti faraonici. Le presenze dell’attore e comico toscano sono state quasi sempre controverse.Ha apostrofato Papa Wojtyla come “Wojtylaccio” e ha baciato la sua valletta per 40 secondi; ha fatto il giullare con Pippo Baudo e ha preso di mira Silvio Berlusconi. È entrato sotto la gonna di Manuela Arcuri e ha fatto l’ingresso a cavallo al Teatro Ariston. E ha declamato Dante, la Bibbia e la Costituzione (alla predel capo dello Stato Sergio Mattarella). Le sei apparizioni di Robertoal Festival disono state uno show nello show, registrando ognii picchi dello share e delle polemiche.