Quotidiano.net - Benigni a Sanremo 2025 senza cachet. Le sei volte di Roberto all’Ariston: dalla ‘strizzata’ a Pippo Baudo all’entrata a cavallo

Roma, 14 febbraiotorna al Festival diper la settima volta, e lo fa gratis con un piccolo rimborso spese, stoppando subito le solite polemiche sul suoche lo hanno inseguito finprima apparizione. E la prima non si scorda mai, anche perché chi non lo conosceva ancora ascoprì il tornado. L'ingresso adial teatro Ariston durante la serata dedicata ai 150 anni dell'unita' d'Italia nella 61ma edizione del Festival della canzone italiana, oggi 17 febbraio 2011 a. ANSA/CLAUDIO ONORATI La prima volta ae il “Wojtylaccio” Al Festival del 1980, che era co-conduttore assieme a Claudio Cecchetto e l'attrice Olimpia Carlisi, esplose in tutta la sua comicità, reduce da quel trampolino di lancio che è stata la trasmissione "L'altra domenica" di Renzo Arbore su Rai 2.