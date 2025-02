Benigni a Mattarella | orgogliosi di lei

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.25 "Ho visto Marcella Bella, le ho detto Bella ciao, è successo un casino, non si può, per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso". Così Robertoentrando in scena all' Ariston per la serata delle cover. A Carlo Conti chiede: "Sai chi ci sta guardando? Elon Musk. E' interessatissimo all'Italia. Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia". E poi rivolgendosi al Presidente:"Non abbiamo mai sentito uscire da lei una parola che non fosse di verità e di pace. Siamoche ci rappresenti".